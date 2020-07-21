 

Британия не нашла свидетельств вмешательства РФ в референдум по Brexit

21.07.2020, 3:30, Новости дня

Депутаты британского парламента на нашли свидетельств того, что Москва вмешивалась в референдум по Brexit, пишут СМИ.

Daily Telegraph сообщила об этом накануне публикации доклада, подготовленного парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности.

При этом в докладе Россию обвиняют в попытке повлиять на референдум о независимости Шотландии, что стало «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы». Вывод о вмешательстве сделан на основании «комментариев из открытых источников», передает ТАСС.

Доклад критикует британцев, которые способствовали тому, что деньги из РФ поступали в экономику Великобритании. Британским властям рекомендуется усилить контроль над финансовыми средствами из России.

Критике подвергаются и последние кабинеты министров Великобритании, их обвиняют в мягкости по отношению к России.

Издание указывает, что подготовке доклада помогал экс-сотрудник МИ-6 Кристофер Стил.

Много раз откладывавшееся обнародование парламентского доклада стало возможным после того, как на прошлой неделе был утвержден новый состав комитета. 

Новый глава комитета – консерватор Джулиан Льюис – был избран со скандалом, так как объединился для победы с оппозицией и не дал занять пост другому консерватору – Крису Грейлингу, ставленнику премьер-министра Бориса Джонсона. Льюис исключили из Консервативной партии.

Доклад был подготовлен предыдущим составом комитета еще в марте 2019 года.

Джонсон неоднократно называл ситуацию с докладом «чрезмерно раздутой» и подчеркивал, что в нем не содержится каких-либо свидетельств того, что РФ вмешивалась в британские выборы или референдумы, в том числе референдум о Brexit 2016 года.





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