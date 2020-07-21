Мнение: Вопрос про имидж
21.07.2020, 3:25, Разное
В ленте моей много постов про имидж и 12 типов.
И как я вижу, многим эта тема никак не дается.
Вот, например.
Ну и других полно, таких же примерно.
Росой или Облаком она называет двух немолодых мужиков, с комичной внешностью, и каких угодно, но только не сладких и не акварельных, как мальчики типа Роса и мужчины типа Облако.
И Воздухом она называет мужиков, которым до Воздуха – полкруга.
И еще изумляется похожести совершенно непохожих лиц.
Народ, если вы бестолковые, будьте хотя бы осторожней в оценках.
Такое ощущение, что вот вы шарите вслепую, делая вид, что что-то видите, и сбиваете все углы.
Как и в теме границ.
Не притворяйтесь, что видите вертикаль, если в упор не видите.
И температуру типов вы не видите. Просто скажите себе это честно.
Может вам кажется, что никто этого не видит, как и границы, и все только делают вид?
Расскажите, насколько вам сложно видеть типы.
Сложно – это значит я говорю, что Д, а вам не видно.
Или вам кажется, что конечно С, а я говорю Д.
И так же с холодным и горячим.
Стало ли легче? Есть ли прогресс? И как вы его замечаете?
Насколько я смотрю, некоторые все-таки научились немного (главное пока впереди).
А некоторые – совсем нет, и наверное им – бесполезно.
С чем это связано?
Источник: Эволюция
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