Мнение: Вопрос про имидж

21.07.2020, 3:25, Разное

В ленте моей много постов про имидж и 12 типов.

И как я вижу, многим эта тема никак не дается.

Вот, например.

Ну и других полно, таких же примерно.

Росой или Облаком она называет двух немолодых мужиков, с комичной внешностью, и каких угодно, но только не сладких и не акварельных, как мальчики типа Роса и мужчины типа Облако.

И Воздухом она называет мужиков, которым до Воздуха – полкруга.

И еще изумляется похожести совершенно непохожих лиц.

Народ, если вы бестолковые, будьте хотя бы осторожней в оценках.

Такое ощущение, что вот вы шарите вслепую, делая вид, что что-то видите, и сбиваете все углы.

Как и в теме границ.

Не притворяйтесь, что видите вертикаль, если в упор не видите.

И температуру типов вы не видите. Просто скажите себе это честно.

Может вам кажется, что никто этого не видит, как и границы, и все только делают вид?

Расскажите, насколько вам сложно видеть типы.

Сложно – это значит я говорю, что Д, а вам не видно.

Или вам кажется, что конечно С, а я говорю Д.

И так же с холодным и горячим.

Стало ли легче? Есть ли прогресс? И как вы его замечаете?

Насколько я смотрю, некоторые все-таки научились немного (главное пока впереди).

А некоторые – совсем нет, и наверное им – бесполезно.

С чем это связано?