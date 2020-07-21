Личное: Материнский инстинкт, твою мать!

21.07.2020, 3:22, Разное

Знаете, кого мне от всей души, очень искренне жаль? Женщин, внутренне похожих на меня, но только родивших.



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Не все женщины рождены для материнства. Так выглядит правда, которую все понимают, принимают и о которой, кстати, говорят.

А вот как выглядит правда, о которой говорить не принято: на свете гораздо больше женщин, не наделённых материнским инстинктом, чем принято считать.

Здоровые менструации, матка и гормональный фон не являются автоматическим доказательством того, что у женщины есть материнский инстинкт.

Как, впрочем, и отсутствие этого инстинкта не является свидетельством того, что с женщиной — физиологически или психически — творится что-то не то.

Я здорова, как конь, хоть и миниатюрный. Психика у меня — крепче стали. Детей не хочу и никогда не хотела. Так бывает, но этим — подчеркну ещё раз — не принято делиться.

Проще сказать: «Да, хочу, но не получается». Тогда тебя пожалеют и даже от тебя отстанут. Не сразу, правда, а снабдив сотней советов на тему: «Как сделать так, чтобы получилось».

Если же признаешься в том, что детей тупо не хочешь, то в глазах окружающих автоматически окажешься недоженщиной.

Про тебя начнут слагать легенды о том, что ты — переделанный транс, что у тебя был рак и тебе вырезали матку, что ты, в конце концов, — моральный урод. Недоженщина или не женщина вовсе. Не нежная, не страстная, не интересующаяся сексом.

Да доженщина я, доженщина! И секс люблю, и нежности во мне — много, да и не такой уж я моральный урод. Я просто не хочу ни рожать, ни воспитывать. Мне это неинтересно. Так бывает.

Однако тупейший культ материнства, возникший в нашей стране в послевоенное время на фоне дефицита мжиков и до сих пор не утихший, так засирает мозг женщинам, что те рожают, даже не подумав: «А оно мне — вот лично мне — надо?»

Не родителям — продолжение рода, не мужу — наследника, не государству — налогоплательщиков, не обществу — себеподобных, а мне!

Мне — такой-то и такой-то, такого-то года рождения — оно надо рожать и воспитывать? Выгребать говно из жопы, дёргаться, переживать, уставать, не спать ночами, когда ему или ей — 7 недель? И когда 17 лет — тоже, кстати, не спать.

Я хочу и готова подчинить свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь другому человеку? Пусть этот человек — и мой собственный ребёнок.

Стоят ли улыбка и протянутые к тебе ручки доченьки или сына потери свободы и кучи хлопот?

Для меня — нет, не стоят. Даже близко не стоят. И таких, как я, много.

И вот сейчас я хочу попросить тех — других, которых ещё больше: не надо убеждать нас в том, что радости материнства перевешивают неудобства.

Это у вас они перевешивают, а у нас нет. Материнство делает таких женщин, как я, глубоко несчастными. Оно нас выжигает изнутри.

Женщины, у которых нет материнского инстинкта, но они родили, живут с постоянным чувством вины.

Это не значит, что такие матери не любят своих детей. Теперь уже очень любят и ни за что не променяют их на бездетность. Это означает другое: без детей таким женщинам было бы лучше.

Да, лучше. Именно так выглядит правда.

Однако в этом они не признаются даже самим себе. Так и живут, съедая себя изнутри, с чувством того, что они — плохие матери. Не потому, что не любят, а потому что несчастны.

Ведь хорошая мать — она же, как это принято считать, счастлива, когда рядом — ребёнок, пусть и бьющийся в истерике в обосраном памперсе.

Это неправда. Можно не тащиться от собственного материнства и даже от него страдать и быть при этом нормальной, ответственной матерью.

Мои дорогие, если материнство не делает вас внутренне счастливыми, это не значит, что вы — плохие матери. Вы просто родили, проморгав у себя отсутствие материнского инстинкта. Понадеялись, что он накроет вас уже де-факто, после родов. Общество — друзья, родители, кошёлки с работы — вас все в этом уверяли. А вы и поверили.

Правда — в том, что вас обманули.

И что же теперь делать с этой правдой, когда ребёнок уже есть и его не засунешь обратно, не сдашь в детдом и — самое главное! — не разлюбишь?

Просто живите. Хотя бы без чувства вины, что вы — плохие матери. Вы — хорошие матери, но без сильно развитого материнского инстинкта. И такое тоже бывает, причём чаще, чем вы думаете.

Я вас — таких — очень хорошо понимаю, а обществу хочу сказать: «Иди ты, общество, в жопу со своим культом святого материнства и ярлыками «ненормальности» по отношению к женщинам, которые не хотят рожать.

Мы тебе, общество, ничего не должны. От слова «совсем». Налоги исправно платим — вот и радуйся!»

Какие чувства и чувства — от самых светлых до самых мрачных — приносит вам материнство?

Будьте честны, отвечая на вопрос, пожалуйста.