Мнение: Зависть

21.07.2020, 3:18, Разное

или

Все остались никем

Очень позабавила меня реакция моего любимца Алексея Чадаева – идейного (одного из немногих в стране) “едроса”, бывшего в начале “десятых” главным в ЕР “по идеологии”, этаким “едросовским сусловым” – на назначение Дегтярева в Хабаровск. Пока простой народ ужасается или негодует, Чадаев демонстрирует нам то, что чувствуют люди “из-за зубцов”, или шире – наши расейские карьеристы, глядя на перевод чела в регион, где его гарантированно будет ненавидеть 90% населения. Так вот их чувство – Зависть. “Надо же, как повезло чуваку!”

Отрывок из его блога по теме:

“Главный урок назначения Дегтярёва врио губернатора вот какой.

Назовите мне хоть одного известного нашиста или МГЕРовца, который сделал аналогичную карьеру в «Единой России». Только не надо говорить «Турчак» – все мы знаем, что Турчак стал губернатором отнюдь не из-за МГЕРовских заслуг. А так – никто. Все остались никем. Некоторые побыли депутатами в ГД, потом их каденции тихо закончились и они ушли в частную жизнь. Это максимум. Ну есть сколько-то аппаратных сотрудников и околокремлевских консультантов с опытом молодёжек – в основном барышни: Потупчик, Плещёва… А остальные, вспомним: Мищенко сидит. Шлегель уехал на историческую родину в Германию. Дрокова перебралась в США заниматься инвестициями в стартапы. Даже Бурматов, вроде перспективный, как казалось, из того поколения – сидит себе в Думе и недавно пролетел мимо шанса вернуться в родной Челябинск, когда там меняли губернатора. Остальных персонажей времён Селигера даже уже и фамилии забыли.

А вот Михаил Дегтярев, начинавший когда-то в «Идущих вместе» и «Молодежном Единстве», совершил беспроигрышную ставку, уйдя в оппозиционную партию. Он уже несколько раз выставлялся кандидатом в мэры. Он давно в Думе, много лет возглавляет комитет, мы с ним ездили в Иран, Корею, Индию, Вьетнам – в володинские международные поездки. Разговоры о том, что его двинут куда-нибудь в губернаторы, идут уже не первый год.

А разгадка простая. Пресловутые «социальные лифты» работают только тогда, когда они ездят не только вверх, но и вниз. Чтобы кого-то куда-то назначить, надо кого-то откуда-то уволить. В «Единой России» те верхние этажи, на которые этих молодых карьеристов в теории можно было бы привезти – наглухо заняты. И среда их всех попросту отторгла – а кто вы такие, молодежь, чтобы отнимать у нас наши тёплые кресла?

Сейчас, например, много молодых ребят делают карьеру в КПРФ, по мере того, как уходит старшее поколение. Посмотрите на Шаргунова, Бондаренко и прочих. Даже тамошняя геронтократия оказалась в итоге более податлива, чем правящая партия и существующий внутри неё террариум единомышленников.

Да, есть «технократический» трек. Губернаторы-технократы, сравнительно того же поколения, в основном пришли или из коммерческой сферы, или из госуправления, госкорпораций или «институтов развития» – но среди них нет никого из собственно электоральной политики. Она, в своей «провластной» части – кадровый тупик для молодых.

Отсюда мораль – юноше, обдумывающему житьё. Если хочешь кем-то стать – нечего делать ни в ЕР, ни тем более в МГЕР. Надо идти в оппозиционеры. Только не навальнистские, а любые «согласованные».

Первое ощущение после прочтения – что они там все сбрендили окончательно. И ведь это – Чадаев, человек, который из всей кремлевской обслуги выгодно отличался трезвомыслием! Что ж тогда у всех остальных в головах?

А потом понимаешь, ОТКУДА у них эта зависть – зависть к человеку, вроде бы брошенного циничной властью в самое пекло. Все ведь просто: эта зависть замешана на презрении. На презрении к тому самому “так называемому народу”, который зачем-то топчется там на площадях… ну и скоро перетопчется, конечно же. Потому что “народ” – ничто, а вот должность губера – это огого! Губер – это для людей всю жизнь на побегушках – предмет самых сладких грез.

Они завидуют не “вызову”, не “челленджу”, говоря по-английски; они завидуют ХАЛЯВЕ. Которую, по их убеждению, везунчик Дегтярев начнет сейчас грести лопатой. “Повезло чуваку!”

Никто, конечно, не верит ни секунды, что новому врио в какой-то момент придется бежать из Хабаровской администрации через окно в женском платье. ОТ КОГО??! Да, действительно. Чушь какая.