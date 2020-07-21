Украина задолжала производителям “зеленой” энергетики около $1 млрд – Лещенко

21.07.2020, 3:15, Новости дня

Украина задолжала производителям “зеленой” энергетики почти $1 млрд, заявил член наблюдательного совета ПАО “Укрзалізниця” Сергей Лещенко в материале, который опубликован изданием Kyiv Post 17 июля.

Чтобы начать покрывать задолженность, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии, сказано в публикации.

“Регулятор должен был решить, в чей карман залезть, чтобы начать покрывать задолженность, нарастающую как снежный ком из-за астрономически высоких “зеленых” тарифов и интенсивного производства электроэнергии солнца в летний период. Решили, что помогать “зеленым” будет вся страна – регулятор повысил стоимость передачи электроэнергии магистральной компанией “Укрэнерго”. Правда, всего на половину. Поднять выше не хватило голосов. Эта мера не решает проблему. Чтобы выйти в ноль, эту стоимость передачи электроэнергии надо поднять не на 50%, а в четыре раза. Разницу возложили на государство, которое должно будет взять кредиты для погашения увеличивающегося каждый день долга по “зеленой” энергетике”, – написал Лещенко.

По его мнению, принятое решение – в интересах бизнесмена Рината Ахметова.

“В украинскую “энергетику будущего” вложили свои деньги многие европейские инвесторы. Но проворнее других оказался Ринат Ахметов, главный украинский олигарх. Он обладал инсайдерской информацией о том, что высокий тариф будет только для станций, построенных до конца 2019 года. И у него был избыток ликвидности, который он накопил во времена правления бывшего президента Порошенко и действия схемы “Роттердам плюс”, по которой антикоррупционное бюро уже вручило шесть подозрений”, – отметил Лещенко.

По информации члена набсовета УЗ, Ахметов контролирует 25% рынка возобновляемой энергетики.

“И на любые попытки исправить перекос в тарифах он использует международных инвесторов как живой щит”, – подчеркнул Лещенко.

11 июля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила увеличение тарифа НЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии на 54,6%. Тариф будет увеличен с 1 августа.