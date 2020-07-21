 

В Винницкой области директор лесхоза наладил незаконную вырубку леса, ущерб – 1,5 млн грн – СБУ

21.07.2020, 3:15, Новости дня

Правоохранители разоблачили директора одного из лесоохотничьих хозяйств в Винницкой области и двух его подчиненных, причастных к масштабной незаконной вырубке леса, сообщила пресс-служба СБУ 20 июля.

По информации СБУ, фигуранты наладили вырубку деревьев ценных пород на территории государственного лесхоза. Они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения об объеме сырья. Неучтенную древесину продавали аффилированным коммерческим структурам.

По предварительным выводам экспертов, сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 1,5 млн грн.

Во время обысков правоохранители нашли документы с доказательствами противоправной деятельности. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

В рамках уголовного производства по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля пиломатериалов ценных и редких пород деревьев и других лесоматериалов, запрещенных к вывозу) и ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

С начала 2020 года по материалам СБУ сообщено о подозрении пяти фигурантам, причастным к хищению государственных лесных ресурсов на территории Винницкой области на общую сумму более 4 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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