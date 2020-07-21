Мнение: Карт-бланш для Ас-Сиси

21.07.2020, 3:13, Разное

Парламент Египта сегодня официально одобрил использования египетской армии в Ливии, предоставив президенту Ас-Сиси возможность самому решать, как и когда задействовать египетскую армию в Ливию.

Несколько ранее гос.органы Египта уже заявляли, что у Египта есть такое право, но юридически это оформили только сейчас – сначала парламент Ливии в Тобруке заявил о том, что он не против использования египетской армии в Ливии для отражения иностранной агрессии и направил в Каир официальный запрос, а затем уже на основе этого приглашения, парламент Египта выдал теперь уже официальное разрешение для Ас-Сиси.

Это дает возможность Ас-Сиси делать тоже самое, что и Эрдоган. Если Турция ссылается для обоснования своего присутствия в Ливии на приглашение формально признанного правительства Ливии в лице ПНС, то Египет теперь может ссылаться на официальное приглашение формально признанного международным сообществом парламента Ливии. Легитимность обоих приглашений примерно идентична – обе структуры по хорошему давно пора переизбирать, но из-за войны они продолжают действовать и формально представлять расколотую Ливию.

Сам Ас-Сиси ранее уже обозначил условия, на которых он задействует армию в Ливии – это произойдет в том случае, если Турция и ПНС Ливии пересекут "красную линию Египта" – нападут на Сирт и авиабазу Аль-Джуфра, где помимо войск Хафтара обосновались российские ЧВКшники, эмиратовские "Панцири" и наемники из Судана и Чада.

По мнению президента и военного командования Египта, попытка штурма родного города Муаммара Каддафи – это более чем достаточный повод для ввода войск в соседнее государство для обеспечения безопасности западных границ Египта и сохранения "зоны безопасности Египта" в Восточной Ливии.

Именно после этих заявлений о "красных линиях", а также целебных авиаударов по войскам ПНС Ливии и турецким прокси к западу от Сирта и Аль-Джуфра, Турция была вынуждена остановить наступление на Сирт и авиабазу Аль-Джуфра, ограничившись накоплением сил в районе Абу-Грейна, а также развертыванием на авиабазе Аль-Ватия (Турция с большой долей вероятности в ближайшие недели разместит там несколько истребителей F-16, если ей не будут мешать). Несмотря на высказываемое желание заполучить Сирт и распахнуть ворота к основным ливийским нефтепромыслам, Турция пока не предпринимает решительных действий, так как за ними могут последовать серьезные последствия, включая гибридную или горячую войну Турции с Египтом.

По сути, решение египетского парламента автоматизировало процесс вступления Египта в войну, сняв любые юридические преграды и сделав ситуацию для Турции и Египта простой и сложной одновременно. Нападение Турции на Сирт с целью его захвата практически автоматически приведет к появлению в Киренаике регулярной египетской армии (от двух до трех механизированных и танковых бригад при поддержке ударных вертолетов и авиации) и резкому росту вероятности столкновения турецких и египетских военных на территории Ливии (включая возможность столкновения на море). При этом Турция вряд ли сможет рассчитывать на консолидированную помощь НАТО, потому что Франция и Греция наверняка заблокирует коллективное решение в поддержку Турции и скорее поддержат действия Египта, нежели своих турецких союзников, тем более, что Париж уже официально осудил действия Турции в Ливии и назвал действия Эрдогана агрессией. Отмечается, что после коронавирусной истории атомный авианосец "Шарль де Голль" вместе с кораблями сопровождения выполз из Тулона и курсирует в 80-120 км севернее Сирта (корабли Турции и Италии курсируют в заливе Сирта). Явно, не для поддержки его штурма. Разумеется, у Франции нет цели воевать с Турцией, скорее Париж пытается надавить на Эрдогана и заставить его отказаться от чрезмерных амбиций в Ливии, удовлетворившись локальной победой над Хафтаром в Триполитании. Турция пока что не проявляет готовности уступить давлению и отказаться от претензий на Сирт.

Поэтому при всем авантюризме политики Эрдогана, он уже 1,5 месяца топчется к западу от Сирта и пугает Хафтара и его спонсоров всевозможными последствиями, но в то же время сам опасается последствий штурма Сирта и столкновения 9-й и 11-й армий по рейтингу Military Balance 2019, не говоря уже о дальнейшей эскалации отношений Турции с союзниками по НАТО. США сейчас прикладывают существенные усилия чтобы избежать такого сценария, когда нанесет огромный ущерб альянсу и сыграет на руку той же России. Но в конечном итоге, мячик на турецкой стороне и именно Эрдогану решать – увидим ли мы очередную фазу стабилизации ливийского конфликта или желание получить Сирт и нефть Киренаики пересилит инстинкт самосохранения.