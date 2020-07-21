Сеченовский университет сообщил результаты испытаний вакцины от COVID-19

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21.07.2020, 3:08, Новости дня

У всех добровольцев, которые участвовали в испытании вакцины в Сеченовском университете, выработался иммунитет к коронавирусу, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств университета Елена Смолярчук.

Смолярчук, комментируя скорость появления иммунитета, сообщила, что «это индивидуальная реакция», но обычно требуется «несколько дней». Она пояснила, что «первая защита – буквально через несколько дней», а через три недели защита становится максимальной, запускается реакция иммунной системы.

При этом пока сложно сказать, как долго держится иммунитет, необходимо завершить следующую фазу клинических исследований, передает РИА «Новости».

Смолярчук сообщила, что «масштабные пострегистрационные исследования» проведут, если «вакцина докажет свою эффективность» и будет зарегистрирована. К исследованию привлекут «большое количество людей, которые будут провакцинированы и за которыми будут наблюдать». Тогда и установят, «как долго сохраняется иммунитет».

В Сеченовском университете проводились испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вторая группа добровольцев выписана в понедельник, первую группу выписали 15 июля.

Напомним, Минобороны РФ и Исследовательский центр имени Гамалеи также успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.





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