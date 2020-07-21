Мнение: Против Ливии, на обломках Ливии и за счет Ливии

21.07.2020, 2:55, Разное

Египетский парламент дал президенту Сиси право на применение войск за рубежом. Речь идет об интервенции в Ливию. Фактически, это симметричный ответ на вторжение турецких войск в Ливию. Очень удачно, что в Ливии две условно законных власти: в Триполи находится признанное ООН правительство Сараджа, которое пригласило Турцию, в Тобруке на востоке – парламент Ливии, который как-то криво, но все-таки обеспечивает некоторую легитимность террористу Хафтару. А Хафтар (тоже очень удачно) – союзник Египта, а также коалиции аравийских монархий и затесавшейся в это дружную компанию каким-то боком России.

Угроза ввода египетской армии должна зафиксировать новое статус-кво, возникшее после разгрома банд Хафтара бандами Сараджа. Новая линия разграничения двух террористических группировок и их спонсоров пройдет в прибрежном Сирте. Захват Сирта войсками Сараджа и турками делает положение Хафтара практически безнадежным, так как Сирт – ключевой город побережья, контролирующий значительную часть нефтяного экспорта на востоке страны. В непосредственной близости от него отгрузочные терминалы и нефтехранилища. По сути, тот, кто контролирует Сирт, тот контролирует две трети поставок ливийской нефти. Лишившись ее, Хафтар превращается в обычного пустынного бандита, так как ему будет нечем содержать свое воинство.

Логика же спонсоров обеих террористических группировок вполне прозрачна – ливийцы должны воевать за интересы турок и арабской коалиции между собой и оплачивать этот праздник жизни ливийской же нефтью. "На обломках Ливии, против Ливии, за счет Ливии" – удачно переработанный тезис Бжезинского в данном случае объясняет всю логику спонсоров ливийского терроризма.

Если участие в этом региональных стран и соседей Ливии еще как-то объяснимо, то что там делает Россия – сказать затруднительно. Стратегические замыслы нашего президента настолько непостижимы, что искать в них логику совершенно бессмысленно. Он руководствуется другой логикой – логикой Портоса: "Я дерусь, потому что дерусь". Ну нравится ему спускать в никуда миллиарды на всевозможные военные упражнения, не на российских же людишек их тратить. Это скучно и неинтересно.