«Один из самых грязных процессов в стране»

21.07.2020, 2:50, Разное

Открытое письмо работникам суда, прокуратуры и следственных органов по делу Дмитриева.

В наше время в РФ мало кого удивишь заказными делами. Но и на фоне происходящего уголовное преследование Юрия Дмитриева — историка репрессий, одного из создателей мемориальных комплексов «Сандармох» и «Красный бор», автора книг о Большом терроре, главы карельского отделения «Мемориала» и почетного члена Санкт-Петербургского ПЕН-клуба — стоит особняком. Это один из самых грязных процессов в стране. У нас уже давно сажают людей за гражданскую позицию, но тем, кто решил разрушить жизнь карельского историка, показалось мало лишить его свободы. Они решили уничтожить его честное имя, сломать жизнь не только Юрию Алексеевичу, но и его ребенку, развернув запредельную по цинизму травлю в целом ряде проправительственных СМИ. Уголовное дело карельского историка однажды войдет в учебники как пример заказного процесса, сфабрикованного по заранее известному лекалу.

Правда лежит на поверхности: преследование Дмитриева, вторжение в его семью и попытки искалечить судьбы отца и дочери напрямую связаны с борьбой Юрия Алексеевича за историческую память и деятельностью по возвращению имен безвинно погибших в сталинских лагерях. Но ведь совсем не сложно понять: ни травля Юрия Дмитриева, ни возможное тюремное заключение не остановят работу, начатую им и его коллегами. Отечественная история сможет заступиться за себя и ответить тем, кто хочет уничтожить архивы, заровнять землю и переписать прошлое набело.

Инна Чурикова, актриса;

Людмила Улицкая, писатель;

Андрей Звягинцев, режиссер;

Виктор Шендерович, писатель;

Лия Ахеджакова, актриса;

Андрей Чернов, поэт;

Евгений Ройзман, историк, общественный деятель;

Виктория Ивлева, фотограф, журналист;

Юлий Ким, поэт, драматург;

Наталия Сивохина, поэт;

Григорий Михнов-Вайтенко, священнослужитель;

Павел Гутионтов, журналист;

Олег Хлебников, поэт;

Борис Вишневский, политик;

Наталия Соколовская, писатель;

Елена Чижова, писатель;

Андрей Зубов, историк;

Анатолий Разумов, историк;

Александр Скобов, публицист;

Другие, подписавшие Открытое письмо