Некоторые песни колибри другие птицы не могут слышать

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21.07.2020, 2:45, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что эквадорские колибри могут щебетать в ультразвуковом диапазоне.

Специалистам удалось доказать, что мужские особи некоторых видов колибри могут щебетать на частоте 13,4 кГц. Этот диапазон недоступен для слуха других птиц, которые слышат частоты не более 10 кГц. Исключением являются некоторые виды сов, использующие ультразвук для охоты.

К слову, для исследования командой ученых из США и Эквадора были выбраны эквадорские колибри Oreotrochilus chimborazo. Эти птицы живут на высоте от 3,5 км до 5,2 км над уровнем моря. Вес эквадорских колибри составляет 8 г, а рост – 12 см. Специалистам еще предстоит узнать, что именно позволяет колибри слышать в таком диапазоне частот.





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