Hill – не присоединяясь к лунной миссии NASA, РФ совершает большую ошибку

21.07.2020, 2:37, Новости дня

Судя по недавним заявлениям Дмитрия Рогозина, РФ не будет присоединяться к миссии по возвращению людей на Луну «Артемида» и сосредоточится на укреплении космических связей с Китаем, пишет журналист Марк Уиттингтон в своей статье для The Hill. По мнению Уиттингтона, тем самым РФ совершает большую ошибку, поскольку она не дождётся от Китая уважения, и потеряет возможные выгоды от участия в «Артемиде».



Reuters

Администратор NASA Джим Брайденстайн без устали формирует международную коалицию для поддержки программы «Артемида» по возвращению людей на Луну, пишет журналист Марк Уиттингтон в своей статье для The Hill. Недавно Брайденстайн подписал совместную с Японией декларацию, затрагивающую «Артемиду» и МКС. Прочие страны, присоединившиеся к «Артемиде», включают в себя Канаду, страны-члены ЕС, Великобританию, Израиль, Индию и Австралию.

Как отмечает Уиттингтон, естественной частью «Артемиды» могла бы стать и Россия, учитывая её статус на МКС, однако пока всё выглядит так, будто РФ решила не присоединяться к усилиям по возвращению людей на Луну. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «Артемида» является политическим проектом, напоминающим НАТО. Автор пишет, что Рогозин предпочёл бы видеть Китай в качестве российского партнёра в космосе, что может показаться сумасшедшим шагом, с точки зрения национальных интересов России.

Уиттингтон напоминает, что когда Билл Клинтон сделал Россию полным партнёром на МКС, он спас весь проект от закрытия. В результате, МКС сейчас успешно работает на орбите, делая технологические и научные открытия. Кроме того, можно сказать, что РФ спасла МКС дважды, предоставив американским астронавтам свои корабли «Союз» после сворачивания программы «Спейс Шаттл». По иронии судьбы, отказавшись от участия в «Артемиде», Россия, вероятно, спасла и эту программу, как, в своё время, МКС, отмечает автор. Причина заключается в особом аспекте американской внутренней политики.

Дело в том, что республиканцы в Конгрессе обвиняли демократов в том, что их скупость в отношении «Артемиды» играет на руку интересам Китая, пишет Уиттингтон

Республиканцы отмечали, что КНР намеревается стать единственной супердержавой на планете, и у этой цели есть и «космический» компонент. До сей поры, демократы игнорировали все эти аргументы, однако теперь, в свете возможного формирования российско-китайской космической «оси», ситуация может измениться, пишет Уиттингтон. Демократы считают, что РФ представляет экзистенциальную угрозу для США и потому с беспокойством воспринимают возможность российско-китайского космического сотрудничества и начала космической гонки 2.0.

По мнению Уиттингтона, Рогозин делает большую ошибку, предпочитая Китай NASA. «Если русские думают, что Китай будет их уважать, им лучше подумать ещё раз. Си Цзиньпин глубоко презирает всех, кто не является коренным китайцем. Если Рогозин сомневается в этом, ему следует спросить у уйгуров. NASA, в свою очередь, всегда приветствовало вклад России, даже когда Рогозин шутил об американских астронавтах, запускаемых на МКС с помощью батута».

Как пишет автор, лидерство в процессе возвращения человечества на Луну поможет США сохранить статус супердержавы. РФ может стать частью этой инициативы и извлечь из неё свою пользу, в случае, если она осознает, где находится её основной интерес.