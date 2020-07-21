Российские операции влияния в Европе: оценки экспертов

21.07.2020, 2:31, Новости дня

Комитет по безопасности и разведке Палаты общин (нижней палаты) парламента Великобритании планирует 21 июля опубликовать доклад, посвященный вопросу о влиянии России на британскую политику.

Результаты расследования предполагаемого влияния Москвы на британскую политику должны были быть опубликованы в октябре прошлого года, но их публикация была отложена.

Доклад может высветить являющиеся предметом дискуссий связи между донорами британской Консервативной партии и Россией; кроме того, ожидается, что в нем будет дана оценка степени вмешательства России в референдум 2016 года по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза и в парламентские выборы 2017 года.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил накануне, что влияние России на британскую политику «почти наверняка» имеет место. В частности, заявил министр, российская сторона стояла за распространением конфиденциальных документов, касающихся торговых переговоров между США и Великобританией в 2019 году. Правительство Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном неоднократно обвинялось критиками в попытках задержать обнародование доклада, чтобы избежать пристального общественного внимания.

Накануне выхода доклада в Великобритании вашингтонский Центр международных и стратегических исследований (CSIS) провел дискуссию о российских операциях влияния в Европе. Вице-президент центра Хизер Конли (Heather Conley) отметила во время веб-дискуссии, организованной центром в понедельник, 20 июля, что CSIS также провел исследования об операциях влияния Москвы и Пекина на европейские страны. Если действия Китая в первую очередь направлены на то, чтобы пытаться подавить любую критику в отношении Пекина, то действия России – на то, чтобы посеять раздор в западных обществах и подорвать демократические институты. «Но есть у них и одна общая черта, – говорит Конли. – Оба (государства) пытаются отделить Соединенные Штаты от их самых важных союзников».

«И, конечно, Соединенное Королевство является самым важным или одним из самых важных союзников Америки», – констатирует Конли, отмечая, что второй страной изучения для центра стала Германия.

Авторы доклада пишут, что деятельность России и Китая «непрозрачна, выходит за рамки верховенства закона и противоречит либерально-демократическим нормам». Для достижения своих целей, продолжают они, Кремль расширяет свои возможности в информационном пространстве – в частности, посредством распространения своих сообщений через поддерживаемые Кремлем медиаканалы RT и «Спутник». Это сообщения дальше распространяются благодаря онлайн-ботам и троллям, в том числе со стороны «Агентства интернет-исследований». Кроме того, Кремль продолжает использовать и другие инструменты влияния – такие, как незаконное финансирование и коррупция.

Эксперт Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне Рэйчел Эллехус (Rachel Ellehuus, CSIS) отмечает, что в Великобритании Россия преследует две основные цели: ослабить страну внутренне, усиливая имеющееся противоречия в обществе, например разногласия по поводу выхода Великобритании из ЕС, и ослабить ее роль на международном уровне, в том числе нанести ущерб в отношениях с НАТО, Европой и США.

Эксперт CSIS отмечает, что общество в Великобритании более устойчиво к российской пропаганде, чем, например в Германии. В отличие от последней, российская диаспора в Великобритании в большей степени интегрирована в британское общество, что уменьшает ее уязвимость перед российской пропагандой. Большая часть самого британского общества получает информацию через британскую общенациональную общественную телерадиовещательную компанию BBC. Тем самым влияние поддерживаемого Кремлем зарубежного канала RT на британцев ограничено, однако распространение дезинформации в социальных сетях может представлять проблему.

Правительство Великобритании предпринимает ряд шагов для борьбы с распространением российской пропаганды, включая внедрение программы по медиа-грамотности населения, отмечает Рэйчел Эллехус. Тем не менее, констатирует она, в стране есть проблемные сферы, в частности, наличие анонимных оффшорных компаний, которые могут использоваться для отмывания денег, или неэффективное претворение в жизнь закона «О необъяснимом происхождении богатства», направленного на объяснение правоохранительным органам страны происхождения средств при покупке недвижимости. Британский закон о финансировании избирательных кампаний и пожертвований политическим партиям запрещает принятие средств от иностранных лиц, однако не требует раскрытия пожертвований от владельцев зарегистрированных в Великобритании иностранных компаний, что также потенциально открывает дверь для зарубежного политического влияния, отмечает Эллехус.

Посол Великобритании в США Карэн Пирс (Karen Pierce) в ходе дискуссии выразила сожаление в связи с тем, что Кремль сегодня не настроен на то, чтобы иметь более продуктивные отношения с Западом. «Запад не представляет угрозы для России, так почему бы не выбрать другое, евроатлантическое направление?» – таким вопросом задается британский посол, отмечая, что в конце 1990-х годов это казалось возможным.

Чтобы воспрепятствовать российскому негативному влиянию, страны Запада должны занять совместную жесткую позицию, однако это именно то, в чем Запад «не всегда силен», отмечает дипломат. По словам Пирс, жесткий ответ Великобритании и ее западных союзников в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, «удивил» Москву, которая не ожидала мощной международной солидарности. В ответ на отравление Скрипалей более 150 российских дипломатов было высланы из Великобритании, США и других стран; кроме того, в отношении России были применены санкционные меры, напоминает посол. «Я думаю, эти меры вызвали небольшое отступление», – подчеркивает Пирс.

Отмечает она и то, что недавно Великобритания ввела санкции против ряда российских официальных лиц за нарушения прав человека; власти страны обвинили российские спецслужбы в попытке кражи западных разработок вакцины против коронавируса посредством кибератак. Как напоминает Пирс, Соединенное Королевство работает над усилением своего законодательства в борьбе против отмывания денег и приобретения элитной лондонской недвижимости без раскрытия источников доходов.

Британский журналист Люк Хардинг (Luke Harding) отмечает, что российский президент не заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Западом, видя мир, в духе КГБ, через призму «игры с нулевой суммой». В этом мире Россия представляется «осажденной врагами крепостью», США являются главным противником, а Великобритания – как союзник США – второстепенным, отмечает журналист.

Однако важно не преувеличивать влияние президента Путина, говорит Люк Хардинг. Он полагает, что российский президент является скорее оппортунистом и использует различную тактику по подрыву западных стран в зависимости от ситуации. «Он пробует разные вещи, иногда это работает, иногда – нет», – отмечает Хардинг, добавляя, что оценить, насколько успешными являются и какое именно влияние оказывают те или иные операции, достаточно сложно. Журналист отмечает, что, по всей вероятности, российские тролли распространяли нарративы в социальных медиа, поддерживающих кампанию по выходу Великобритании из Европейского Союза в 2016 году, а сотрудники российской разведки поддерживали связь с ведущими лицами этой кампании. Однако оценить истинное влияние этой деятельности на итоги референдума 2016 года о «Брекзите» сложно, особенно в условиях отрицания связей с Россией с британской стороны и нежеланием британского правительства проводить полноценное расследование возможного российского вмешательства в политику страны.

Люк Хардинг добавляет, что, учитывая огромное количество денежных средств, которые российская элита и клептократы выводят из страны, вкладывая в элитную недвижимость в Лондоне или скрывая в британских оффшорных компаниях, Великобритания занимает «уникальную» позицию для борьбы с негативным влиянием Кремля. «Режим Владимира Путина уникален по своей уязвимости, как не были его советские предшественники, – отмечает британский журналист. – Если вы были чиновником Политбюро в конце 1970-х, у вас была квартира в Москве с более высокими потолками. У вас была машина с водителем. Вы ездили в отпуск на Черное море. Вот и все. Но люди в окружении Путина являются мультимиллионерами».