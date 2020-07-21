Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год
21.07.2020, 1:43, Разное
Президент РФ Владимир Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на следующий год, сообщает ТАСС.
«Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал он.
Шествие после переноса из-за пандемии коронавируса планировали провести 26 июля, но впоследствии его отменили. Новый даты тогда не назначили.
Шествие «Бессмертного полка» в этом году прошло только в онлайн-формате из-за пандемии. Гражданам предлагали в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Источник: Новая газета
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