Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год

21.07.2020, 1:43, Разное

Президент РФ Владимир Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на следующий год, сообщает ТАСС.

«Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал он.

Шествие после переноса из-за пандемии коронавируса планировали провести 26 июля, но впоследствии его отменили. Новый даты тогда не назначили.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году прошло только в онлайн-формате из-за пандемии. Гражданам предлагали в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.