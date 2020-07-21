 

Госдеп счел ливийский конфликт проблемой Европы

21.07.2020, 1:30, Новости дня

США занимают «активный нейтралитет» в отношении ливийского конфликта, сообщил источник в Госдепе.

По словам источника Washington Post, «прежде всего, это европейская проблема». США предпринимают закулисные усилия, чтобы добиться политического урегулирования, передает ТАСС.

При этом источник заявил, что ситуация в Ливии остается «чрезвычайно сложной», но «США по сути вне игры». Как заявили в Госдепе, «ливийцы не в состоянии принимать собственные решения, они полностью зависят от иностранных субъектов».

Издание считает, что Белый дом не станет активизировать деятельность в Ливии, так как администрация Дональда Трампа хочет сократить участие в иностранных конфликтах. Washington Post пишет, что это даст РФ «платформу для расширения влияния в Средиземноморье».

Напомним, Трамп заявлял, что ситуация на Ближнем Востоке могла бы быть гораздо лучше, если бы в Ираке и Ливии не случились госперевороты. Он причислил вторжение в Ливию к «катастрофическим ошибкам» США.

Экс-президент США Барак Обама заявил, что за время его пребывания на посту главы государства самой большой ошибкой стал провал вторжения в Ливию.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / США предрекли участь Советского Союза

08.06 / Новую систему навигации для полетов в дальнем космосе начали разрабатывать в России

20.07 / Организаторы назвали новую дату шествия «Бессмертного полка»

27.05 / Названа доля переболевших коронавирусом с иммунитетом к повторному заражению

26.06 / VOAэкспресс 25 июня 2020

13.06 / В Москве выздоровели после коронавируса еще полторы тысячи человек

24.05 / Роберт О’Брайен сравнил реакцию Китая на коронавирус с Чернобылем

16.07 / Великобритания заявила о попытке «связанных с Россией» хакеров украсть формулу вакцины от COVID-19

27.06 / Смартфон Google Pixel 5 XL показали в прозрачном чехле

07.07 / 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта – Резников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска