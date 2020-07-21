Гутерриш призвал Азербайджан и Армению к сдержанности

21.07.2020, 1:25, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал Азербайджан и Армению проявить максимальную сдержанность после столкновений на границе между этими двумя странами.

«Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью следит за нынешней напряженностью в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Он призывает к максимальной сдержанности, поскольку полномасштабный конфликт между этими двумя странами будет иметь катастрофические последствия», – заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Соседние страны долгое время находились в конфликте по поводу отколовшегося от Азербайджана, региона Нагорного Карабаха, населенного преимущественно этническими армянами. Но последние вспышки произошли вокруг Тавушской области на северо-востоке Армении, примерно в 300 км от анклава.

Россия, имеющая военную базу в Армении, призвала обе стороны прекратить огонь и проявить сдержанность. Кремль заявил, что Москва готова выступить посредником.

Озабоченность международного сообщества усиливается из-за угрозы стабильности в регионе, который служит коридором для трубопроводов, по которым нефть и газ поступают из Каспийского моря на мировые рынки.