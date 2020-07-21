 

Гутерриш призвал Азербайджан и Армению к сдержанности

21.07.2020, 1:25, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал Азербайджан и Армению проявить максимальную сдержанность после столкновений на границе между этими двумя странами.

«Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью следит за нынешней напряженностью в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Он призывает к максимальной сдержанности, поскольку полномасштабный конфликт между этими двумя странами будет иметь катастрофические последствия», – заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Соседние страны долгое время находились в конфликте по поводу отколовшегося от Азербайджана, региона Нагорного Карабаха, населенного преимущественно этническими армянами. Но последние вспышки произошли вокруг Тавушской области на северо-востоке Армении, примерно в 300 км от анклава.

Россия, имеющая военную базу в Армении, призвала обе стороны прекратить огонь и проявить сдержанность. Кремль заявил, что Москва готова выступить посредником.

Озабоченность международного сообщества усиливается из-за угрозы стабильности в регионе, который служит коридором для трубопроводов, по которым нефть и газ поступают из Каспийского моря на мировые рынки.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Путин рассказал, в каком роддоме родился

27.05 / Путин поручил упростить регулирование удаленной работы

18.05 / Власти Турции вновь ввели комендантский час из-за коронавируса

03.06 / Германия: основания для исключения России из «Большой семерки» пока существуют

02.06 / МВД потребовало установить за Варварой Карауловой надзор

16.06 / Земельный спор в Назрани закончился стрельбой, есть жертвы

20.06 / Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе

05.06 / ВОЗ оценила последствия отказа от прививок от коронавируса

01.07 / Вдова Виктора Проскурина хочет проститься с ним на сцене

21.05 / Обнаружена связь между мозгом и кишечником

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска