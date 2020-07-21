Республиканцы работают над пакетом экономической помощи на триллион долларов

21.07.2020, 1:25, Новости дня

Президент Дональд Трамп и республиканцы в Конгрессе заявили в понедельник о работе над законопроектом, предусматривающим выделение 1 триллиона долларов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Законопроект сфокусирован на оказании помощи бизнесу, школам и медицинским учреждениям.

На встрече в Белом доме законодатели-республиканцы и представители администрации заявили о продолжении работы над законопроектом, позволяющим смягчить тяжелые последствия пандемии для экономики. «Республиканцы в Сенате скоро выступят с нашим предложением, и я надеюсь, что наши коллеги-демократы будут готовы к совместной работе», – сказал лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Он добавил, что надеется представить предложение уже на этой неделе.

В распоряжении Сената и Палаты представителей – менее двух недель на разработку нового законопроекта об оказании помощи экономике, прежде чем десятки миллионов американцев, ставших безработными в результате пандемии COVID-19, перестанут получать увеличенные пособия по безработице.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти в понедельник заявил, что предложение республиканцев включит в себя снижение налога на заработную плату, за счет которого финансируются национальные пенсионные программы. Трамп выступает за это сокращение, расценивая его как экономический стимул, однако демократы считают, что этот шаг может нанести вред системе социального обеспечения.

«Мы… ведем переговоры с демократами и стараемся разработать план, который поможет малому бизнесу, поможет людям, поможет стране», – сказал президент.

Однако Макконнелл еще не начал двухпартийные переговоры, сообщил представитель демократов в Сенате. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер предупредил, что его партия готова помешать любым попыткам республиканцев принять однопартийный законопроект.

На сегодняшний день Конгресс выделил 3 триллиона долларов на помощь экономике, оказавшейся в кризисе из-за пандемии коронавируса. Макконнелл заявил, что недавние всплески новых случаев заражения COVID-19 свидетельствуют о том, что опасность еще не миновала.

Демократы еще в середине мая утвердили в Палате представителей законопроект об оказании помощи экономике на сумму 3 триллиона долларов, предоставляющий сотни миллиардов долларов властям штатов и муниципалитетам, расширяющий систему пособий по безработице и обеспечивающий новые выплаты американским налогоплательщикам. Однако этот документ не был одобрен Сенатом, контролируемым республиканцами.