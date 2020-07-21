 

США отказались признавать парламентские выборы в Сирии

21.07.2020, 1:08, Новости дня

Вашингтон не признает выборы в сирийский Народный совет, сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Ортагус объявила выборы «попыткой режима создать себе фальшивую легитимность». Госдеп считает, что Дамаск хочет «избежать реализации политического процесса» в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

В Госдепе заявили, что с тех пор, как в 1963 году к власти в Сирии пришла партия «Баас», в стране не проводилось свободных выборов, «нынешний год не стал исключением», передает РИА «Новости».

Ортагус сообщила о «заслуживающих доверия сообщениях», согласно которым на «избирательных участках раздавали бюллетени, уже заполненные от имени кандидатов «Баас». Кроме того, по ее словам, сообщалось о том, что «на граждан давили, чтобы они голосовали, и не было гарантий избирательной тайны».

США указали, что свыше 5 млн граждан Сирии, которые оказались за границей, не могли проголосовать.

Ортагус подчеркнула, что резолюция СБ ООН 2254 предполагает участие в выборах всех сирийцев, включая и тех, кто находится за пределами страны.

Напомним, в Сирии состоялось голосование на выборах депутатов Народного совета.

Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / И.о. декана филфака МГУ отреагировал на сообщения о домогательствах на факультете

04.06 / Новый мировой рекорд четырех российских пловцов официально утвержден FINA

14.06 / За сутки в Украине выявили 648 новых случаев COVID-19

13.06 / Назван процент россиян с иммунитетом к коронавирусу среди сдавших анализы на антитела

21.06 / Соратница Навального усомнилась в заслугах знаменитого кардиохирурга

14.06 / Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации

29.06 / Пьяный пассажир до полусмерти избил таксиста в Зеленограде

18.06 / Лавров будет приветствовать попытки США повлиять на Турцию ради перемирия в Ливии

18.06 / Родители в США запоили ребенка водой до смерти

13.06 / Путин рассказал, что было бы с миром без восстановившейся России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска