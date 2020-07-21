Нарушили адаптивный карантин. Полиция закрыла 14 ночных клубов в Киевской области

21.07.2020, 1:05, Новости дня

За неделю в Киевской области были выявлены 14 фактов нарушения требований адаптивного карантина, по одному из них открыт ряд уголовных производств. Об этом сообщила 20 июля пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

В ночь с 18-го на 19 июля на территории водоема в Вышгородском районе полиция обнаружила переоборудованную под развлекательное заведение баржу.

По информации полиции, на барже были установлены аппаратура, иллюминация, мебель, оборудована кухня. На борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал. Организаторы мероприятия нарушили условия адаптивного карантина. Правоохранители изъяли вещественные доказательства.

По данному факту полиция открыла шесть уголовных производств: по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ст. 356 (самоуправство), ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 15, ст. 417 (покушение на нарушение правил кораблевождения) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает круг лиц, причастных к организации деятельности ночного заведения на воде.

Еще 13 нарушений карантина, по данным полиции, были зафиксированы в Киево-Святошинском, Броварском, Обуховском районах, в Василькове, Вышгороде, Украинке, Белой Церкви и поселке Бородянка.

По всем фактам нарушений требований адаптивного карантина составлены протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Владельцам и администраторам грозит штраф от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

По состоянию на 20 июля восемь областей Украины не отвечают условиям ослабления карантина. Киев из-за негативной динамики также не соответствует требованиям смягчения карантинных ограничений.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 651 человека. Это наименьшее количество новых случаев с 13 июля, когда их было выявлено 638.

Всего по состоянию на 20 июля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине увеличилось до 59 493, скончалось 1498 человек, вылечилось 31 439 больных.