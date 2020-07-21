Антирекорд недели. Водитель Renault Duster нарушил скоростной режим в Украине 23 раза

21.07.2020, 1:05, Новости дня

Украинская система видеофиксации нарушений скоростного режима выявила автомобиль Renault Duster, который за неделю нарушил скоростной режим 23 раза. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины 20 июля в Facebook.

Всего с 13-го по 19 июля было отмечено 203 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч. Наибольшей была скорость автомобиля BMW X6 – 218 км/ч. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч, отмечено в сообщении.

Антирекорди порушень швидкісного режиму за минулий тиждень — з 13 до 19 липня 203 автомобілі, які рухалися зі… Posted by Патрульна поліція України on Esmaspäev, 20. juuli 2020

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области (20 – в столице, 25 – в области). Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их. Замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.