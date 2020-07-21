Мэр Норильска объявил об отставке

21.07.2020, 0:40, Разное

…после рассказа о занижении официальных данных по заболеваемости COVID-19 в городе.

Мэр Норильска Ринат Ахметчин сообщил, что уходит в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Ахметчин рассказал, что он подал в отставку после совещания под председательством главы Красноярского края Александра Усса, на котором обсуждалось его письмо о проблемах с COVID-19 в городе. По его словам, руководство заявило, что он сам должен был решать вопросы, упомянутые в обращении.

Письмо мэр Норильска направил краевым властям несколько дней назад. Ахметчин указывал, что в городе с конца марта на тот было подтверждено 832 случая заражения коронавирусом, Минздрав же говорил о 293 случаях. Также он пояснил о пятикратном увеличении заболеваемости внебольничными пневмониями.

Против Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности из-за разлива более 20 тысяч тонн топлива из резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу «Норникель»). Следствие считает, что он не предпринял необходимых мер по ликвидации ЧС. Из-за разлива топлива было возбуждено еще несколько уголовных дел.