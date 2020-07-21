Европарламент заблокирует пакет экономической помощи в случае несоблюдения ряда условий

21.07.2020, 0:18, Новости дня

Европарламент откажется от поддержки любой сделки по масштабному пакету мер экономического стимулирования в связи с коронавирусом, если не будут выполнены определенные условия, заявил в понедельник его лидер Давид Сассоли.

В понедельник пошел четвертый день саммита ЕС, в рамках которого обсуждается пакет на сумму 1,8 триллиона евро (2 триллиона долларов) для следующего долгосрочного бюджета Еврооюза и фонда восстановления экономики от коронавируса.

Законодатели ЕС хотят, чтобы пакет включал меры по защите правопорядка, позволяющие заморозить финансирование стран, которые нарушают демократические принципы. Венгрия, поддерживаемая Польшей, угрожает наложить вето на пакет, если выплаты будут зависеть от таких условий.

Сассоли напомнил лидерам ЕС, что, даже если договоренность между ними будет достигнута, пакет все равно должен получить одобрение Европейского парламента.

«Европарламент определил свои приоритеты и ожидает, что они будут соблюдены, – отмечается в его заявлении. – Если эти условия не будут выполнены в достаточной мере, Европарламент не даст свое согласие».

Законодатели также хотят положить конец сокращению взносов в общую казну ЕС, которые в настоящее время получают богатые страны, вкладывающие в бюджет ЕС больше, чем получают.

Парламент хочет ввести новые налоги, чтобы вернуть 750 миллиардов евро, которые комиссия планирует занять на рынке для создания фонда восстановления. Обсуждаются также новые сборы на выбросы углекислого газа и одноразовых пластиковых отходов.

Лидеры ЕС планируют возобновить переговоры в 14:00 по Гринвичу. Ожидается, что президент Европейского Совета Шарль Мишель предложит новую основу для соглашения, призванного удовлетворить конкурирующие требования Северной и Южной Европы.