 

Трамп настаивает на привлечении федеральных сил для подавления протестов

21.07.2020, 0:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что планирует направить сотрудников правоохранительных органов в некоторые крупные города США.

«Мы задействуем правоохранительные органы, – заявил Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме – Мы не можем допустить, чтобы это происходило с городами».

Трамп упомянул Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Детройт, Балтимор и Окленд, штат Калифорния, как возможные места для отправки федеральных сил, отметив, что мэры многих из этих городов являются «либеральными демократами». Мэр Чикаго Лори Лайтфут нередко критикует Трампа в «Твиттере».

Между тем местные власти в Орегоне, а также члены Конгресса призвали Трампа отстранить сотрудников Департамента внутренней безопасности от регулирования ситуации в Портленде.

«Они были там три дня, и они действительно проделали фантастическую работу за очень короткий промежуток времени, без проблем, – сказал Трамп. – Они задерживают много людей и сажают в тюрьму лидеров. Это анархисты».

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Матери против федеральных правоохранительных ведомств

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На прошлой неделе федеральные власти начали подавлять протесты в Портленде, используя слезоточивый газ и задерживая некоторых активистов без объяснения причин. Несмотря на протесты по поводу этой тактики, представители Министерства внутренней безопасности в понедельник заявили, что не отступят и не станут приносить извинений.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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