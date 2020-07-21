 

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров с просроченными кредитами

21.07.2020, 0:16, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон об отсрочке выплаты долгов пострадавшего из-за ситуации с коронавирусом бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

ИП, представители малого и среднего бизнеса в сферах, наиболее пострадавших от коронавируса, могут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой. Она действует до года (не позднее чем до августа 2021 года) и распространяется на долги по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей, передает ТАСС. 

Данная мера касается документов, предъявленных к принудительному исполнению до 1 октября

Долг нужно будет выплачивать ежемесячными платежами в равных долях. Если график выплат будет нарушен, рассрочка оменяется.

При этом те, кто воспользуется предоставленной возможностью, не смогут совершать сделки, связанные с выдачей поручительств, гарантий, с отчуждением или обременением принадлежащего им имущества. Юрлицам также запрещается выплачивать дивиденды и иные платежи по бумагам, доходы по долям, распределять прибыль между учредителями. 

Действие закона не распространяется на возмещение вреда здоровью и вреда в связи со смертью кормильца. Также рассрочка не касается компенсации морального вреда, выплат выходных пособий, оплаты труда по трудовому договору и вознаграждений авторам продукта интеллектуальной деятельности.

При этом пенсионеры, у которых нет доходов кроме пенсии менее двух МРОТ, также могут воспользоваться рассрочкой в случае долгов по кредитам до 1 млн рублей. Для них предусмотрена отсрочка на срок до двух лет без обращения в суд, на основании заявления. До 2021 года приставам нельзя осматривать, арестовывать и изымать движимое имущество таких должников, исключая транспорт.

Кроме того, Путин подписал закон, распространяющий право на доплату к пенсии, которую получали отдельные категории военнослужащих и военных пенсионеров, после их смерти на членов их семей. 

Речь идет о членах семей участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов с детства вследствие военной травмы, олимпийских чемпионов и некоторых других категорий, указанных в статье 45 закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих».

Доплаты будут начисляться к пенсии по случаю потери кормильца.





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