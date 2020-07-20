 

“Хотел дать по губам”. Мужчина, который избил женщину в маршрутке, заявил, что она была пьяна и обижала пассажиров

20.07.2020, 23:55, Новости дня

Мужчина, который 18 июля избил женщину в маршрутке, заявил, что она была пьяна, нецензурно ругалась и провоцировала других пассажиров. Об этом 20 июля он сообщил в эфире телеканала “Украина 24”.

По его словам, женщину несколько раз просили покинуть салон.

“Во-первых, пьяная села и начала качать права. Обидела всех, кого могла и видела. Я сорвался и хотел дать по губам. Я сожалею об этом, но я уже не мог терпеть”, – рассказал Виталий Ларин.

После инцидента в маршрутке его избили у дверей квартиры на глазах у бабушки, сообщается в репортаже.

“Потерпевшая женщина сразу от написания заявления отказалась, однако впоследствии сама обратилась в райотдел полиции. Открыто уголовное производство за хулиганство”, – сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В профсоюзе автомобилистов и автоперевозчиков заявили, что женщина имела право выкупить два места в маршрутке, поскольку этот вопрос не урегулирован.

18 июля в Днепре в маршрутке пассажиры избили женщину, которая заплатила за два места, чтобы рядом с ней никто не сидел. Сперва в маршрутке произошла словесная перепалка, затем мужчина нанес женщине несколько ударов кулаком по лицу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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