Суд оправдал пловца из Гидропарка. В апреле на него составили админпротокол за нарушение карантина

20.07.2020, 23:55, Новости дня

Днепровский районный суд Киева оправдал киевлянина Валентина Бурьянова, на которого полиция составила админпротокол за нарушение карантина. Об этом он сообщил в Facebook.

“Сегодня Днепровский суд Киева оправдал меня по делу об административном правонарушении по событиям в Гидропарке и закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения”, – написал Бурьянов.

По его мнению, решение суда свидетельствует, что “Национальная полиция Украины – некомпетентный, карательный, преступный, а не правоохранительный орган”.

Бурьянов добавил, что намерен добиваться уголовного наказания для полицейских, которые составили на него протокол.

Маленька перемога по адмінці, але велика ганьба для аваківської реформи!Сьогодні (20.07.2020 року) Дніпровський суд… Posted by Valentyn Buryanov on Esmaspäev, 20. juuli 2020

Карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Украине был введен 12 марта. 6 апреля ограничительные меры были ужесточены. Среди прочего было запрещено отдыхать в парках и прибрежных зонах.

В день ужесточения карантина в Киеве из-за закрытия прохода в Гидропарк произошли стычки спортсменов с полицией. Бурьянов решил переплыть реку и таким образом добраться до спортивной площадки в Гидропарке. Его, а также еще нескольких человек, задержали сотрудники полиции. Инцидент с Бурьяновым получил вирусную популярность благодаря фото его задержания – в нем принимали участие более 10 правоохранителей.

7 апреля он заявил, что сделал это, потому что считает постановление Кабмина об усилении карантина незаконным.