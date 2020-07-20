В результате ударов Израиля по Дамаску пострадали семь сирийских солдат

20.07.2020, 23:48, Новости дня

Семь сирийских солдат получили ранения в результате ракетных ударов Израиля по Дамаску, сообщило командование вооруженных сил Сирии.

Также был нанесен материальный урон, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Сообщается, что Израиль «нанес в 21.48 серию ракетных ударов по объектам в южных предместьях Дамаска».

Как заявило военное командование Сирии, атака была «успешно отражена», силы ПВО уничтожили «большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей».

Напомним, СМИ сообщали, что Израиль со стороны оккупированных Голанских высот нанес удары по проиранским вооруженным формированиям, воюющим на стороне сирийской армии.