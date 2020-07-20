 

В результате ударов Израиля по Дамаску пострадали семь сирийских солдат

20.07.2020, 23:48, Новости дня

Семь сирийских солдат получили ранения в результате ракетных ударов Израиля по Дамаску, сообщило командование вооруженных сил Сирии.

Также был нанесен материальный урон, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Сообщается, что Израиль «нанес в 21.48 серию ракетных ударов по объектам в южных предместьях Дамаска». 

Как заявило военное командование Сирии, атака была «успешно отражена», силы ПВО уничтожили «большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей».

Напомним, СМИ сообщали, что Израиль со стороны оккупированных Голанских высот нанес удары по проиранским вооруженным формированиям, воюющим на стороне сирийской армии.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Белый дом: принятие КНР закона о Гонконге может повлечь за собой санкции США

25.05 / МИД рекомендовал россиянам отказаться от любых поездок за рубеж

25.06 / В Магаданской области началось голосование по поправкам в Конституцию

08.07 / Подтверждена секретность переданных Сафроновым сведений

07.07 / Против Верзилова возбудили дело о двойном гражданстве

03.07 / “Умный город”, использующий технологии Panasonic, открылся на юге Берлина

13.07 / Россияне за время эпидемии COVID-19 получили выплаты на 26,5 млн детей

17.07 / Политолог Цыбулько: Украина засоряет Венгрию и Словакию. Мы несправедливы в отношении стран-партнеров

23.05 / Каммингса требуют уволить, а за спиной Джонсона пошли разговоры

04.06 / Россия нацелилась на расширение военного присутствия на северо-востоке Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска