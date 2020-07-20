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20.07.2020, 23:31, Разное

Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией, говорится на сайте политика.

Такое решение Навальный объяснил иском на 88 млн рублей от пищевого комбината «Московский школьник», который связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Со мной и с [Любовью] Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. <…> У нас уже и так ничего нет. Все отняли на предыдущих обысках. И сейчас уже заберут и саму организацию, и расчетный счет», — пояснил Навальный.

Между тем политик анонсировал создание новой организации. «Мы перейдем на другое юрлицо и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность — вас — нам надо унести с собой», — добавил он.

В октябре суд постановил взыскать с Навального, ФБК, а также юриста фонда Любови Соболь по 29,2 млн рублей по иску компании «Московский школьник» из-за видео, в котором говорилось о причастности комбината к отправлениям школьников и детсадовцев некачественными продуктами. Суд также обязал Навального удалить ролик и выпустить опровержение.

Кроме того, прошлым летом против ФБК завели дело об отмывании миллиарда рублей, позже сумму снизили до 75 млн рублей. В рамках расследования у сотрудников штабов Навального, а также волонтеров и активистов прошли обыски, а карты и счета многих из них заблокировали.

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Источник: Новая газета





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