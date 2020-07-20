 

Демократы пожаловались ФБР на иностранное вмешательство в работу Конгресса США

20.07.2020, 23:30, Новости дня

Лидеры демократов в Конгрессе США направили главе ФБР Кристоферу Рэю письмо, в котором заявили об «иностранном вмешательстве» в работу американских законодателей.

Письмо подписали спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Также подписи поставили руководитель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф и Марк Уорнер, который является лидером демократов в аналогичном комитете Сената.

В Демократической партии США «глубоко обеспокоены» тем, что «Конгресс, похоже, стал целью срежиссированной кампании иностранного вмешательства», передает РИА «Новости».

По мнению демократов, силы за пределами США пытаются «отмыть» и «усилить дезинформацию», чтобы оказать влияние на «деятельность Конгресса, общественные обсуждения и президентские выборы в ноябре».

Демократы хотят, чтобы до августовских каникул ФБР устроило для законодателей брифинг по данной теме.





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