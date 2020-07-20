 

Ученые доказали, что на поверхности Венеры существуют скрытые вулканы

20.07.2020, 23:25, Новости дня

По мнению ученых, на поверхности Венеры сразу 37 геологических образований могут быть активными вулканами. Как утверждают специалисты, по геологическим меркам они извергались относительно недавно.

Впервые экспертам удалось выделить конкретные структуры на поверхности Венеры и доказать тот факт, что они являются вполне активными современными вулканами, а не древними. Это говорит о том, что с геологической точки зрения недра Венеры до сих пор очень активны.

На данный момент на Венере почти нет воды, а ее атмосфера состоит из серной кислоты и углекислого газа, которые разогреты до температуры до 462 °С. Ее плоская поверхность покрыта следами недавних извержений вулканов.





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