 

Трамп и Макрон обсудили пути деэскалации в Ливии

20.07.2020, 23:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудив важнейшие двусторонние и международные вопросы, в том числе пути деэскалации ситуации в Ливии, которая усугубляется присутствием иностранных сил и вооружений.

Напомним, что недавно генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил Совет Безопасности, что конфликт в Ливии вступил в новую фазу «с иностранным вмешательством, достигающим беспрецедентных уровней».

С 2014 года Ливия находится в состоянии раскола: международно признанное правительство контролирует столицу, Триполи, и северо-западные районы, в а военный лидер Халифа Хафтар контролирует восточную часть страны.

Хафтара поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Россия, а правительство пользуется поддержкой Турции.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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