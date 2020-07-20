 

Британские ученые заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях

20.07.2020, 22:52, Новости дня

Ученые из Оксфордского университета (Великобритания) сообщили об успешном окончании первого этапа клинических испытаний потенциальной вакцины от коронавируса на людях. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Вакцину AZD1222, созданную на основе аденовируса шимпанзе, испытывали на 1077 добровольцах в апреле – мае 2020 года.

Авторы заявляют, что у всех участников исследования после вакцинации наблюдался “гуморальный и клеточный иммунный ответ”, сопровождавшийся легкими или средней тяжести побочными эффектами. Чаще всего испытуемые сообщали о боли в месте прививки, лихорадке, ознобе, мышечных и головных болях, а также недомогании. Прием парацетамола ослаблял эти симптомы, сказано в результатах.

В целом, заявили авторы, вакцина доказала безопасность, поэтому скоро ученые приступят к следующей стадии испытаний.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

Глава Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери ранее сообщал, что вакцина от коронавируса в лучшем случае будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2/COVID-19 по всему миру, более 20 из них находятся на завершающих стадиях испытаний.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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