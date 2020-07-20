В Польше задержали бывшего и.о. главы “Укравтодора” Новака, США ввели санкции против Кадырова. Главное за день

20.07.2020, 22:52, Новости дня

Коррупция в “Укравтодоре”

Бывшего и.о. главы “Укравтодора” Славомира НовакаНовака и еще двух человек задержали по подозрению в коррупционных преступлениях. По делу “Укравтодора” провели 50 обысков в Киеве, Львове и на территории Польши.

Санкции США против Кадырова

Госдепартамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список и ввел против него и его семьи санкции. В Госдепартаменте сообщили, что Кадыров ответственен за нарушения прав человека, пытки и внесудебные убийства в последние 10 лет.

Новый глава НБУ рассказал о политике курсообразования

Национальный банк Украины не собирается административными рычагами влиять на курс гривны, об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

“У нас есть принципы – это плавающий курс – и они остаются неизменными”, – сказал он.

Назначение Пристайко послом Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу МИД, бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании. Пристайко заменит Наталью Галибаренко, которая возглавляла диппредставительство в Лондоне с 2015 года.

Черный ящики сбитого в Иране самолета

Специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции смогли успешно загрузить данные с черных ящиков сбитого в Иране самолета “Международных авиалиний Украины

Украинцы в местах лишения свободы за рубежом

За рубежом около 7 тыс. украинцев отбывают наказание в местах лишения свободы, из них 2 тыс. в России, об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.