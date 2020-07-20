Тело новорожденной девочки обнаружено в Москве-реке

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20.07.2020, 22:30, Новости дня

Следователи в Люберцах проводят доследственную проверку в связи с обнаружением тела новорожденной девочки в Москве-реке, информирует ГСУ СК по Московской области.

Как сообщается на сайте управления, тело обнаружили в понедельник у гидротехнического шлюза в городе Лыткарино Люберецкого городского округа. На теле зафиксированы гнилостные изменения. Приняты меры к установлению матери ребенка.





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