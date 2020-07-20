 

«После приговора возмущаться будет поздно»

20.07.2020, 22:25, Разное

Обращение фигуранта дела «Нового величия» Вячеслава Крюкова с призывом о помощи.

ОТ РЕДАКЦИИ

Процесс «Нового величия» вышел на финишную прямую. На прошлом заседании начались прения, в ходе которых прокуратура запросила реальное наказание от шести до семи с половиной лет для троих фигурантов и условные сроки для остальных четырех человек. Уголовное дело против них возбудили в марте 2018 года. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, участники движения «Новое величие» собирались участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в РФ режима». Все доказательства по делу держатся на показаниях одного засекреченного свидетеля, как считает защита, это провокатор спецслужб Руслана Д., слова которого никто не может подтвердить.

Обвиняемые Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев находятся в СИЗО, а еще трое – Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин — под домашним арестом. Ни один из подсудимых свою вину не признал. Завтра, 21 июля, в Люблинском суде начнет выступать в прениях сторона защиты. «Новая» публикует обращение одного из фигурантов дела — Вячеслава Крюкова, — которое он передал из СИЗО.

14 июля 2020 года в Люблинском районном суде города Москвы нам, фигурантам дела «Нового величия», запросили сроки. Сказать, что я шокирован такой несправедливостью, огромной и несоответствующей разницей требуемых для нас наказаний — ничего не сказать. На наших глазах происходит полная юридическая безответственность и возникающий из-за этого произвол.

Всем известно, что наше дело абсолютно сфабриковано, в нем имела место быть чистейшая провокация со стороны силовиков. Исключительно в корыстных интересах и с намерением запугать даже самую мирную оппозицию в России. В своих гонках за орденами и медалями они сами и заварили эту кашу, состряпав нам дело об экстремизме.

«Новое величие» не было экстремистским сообществом. Это был просто чат в Telegram.

Молодые люди и девушки в этом чате просто общались на разные темы, обсуждали новости, свою жизнь. Несколько раз встречались в жизни и общались вживую.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета





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