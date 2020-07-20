 

Журналист: Мишустин приезжал к Лукашенко мириться

20.07.2020, 22:23, Разное

На встрече Мишустина и Лукашенко шел разговор о смягчении экономических противоречий между двумя странами, считает Венедиктов. Он не исключил, что в ближайшее время будут заявления о том, что тот или иной конфликт улажен.

Для России важно сохранить хорошие отношения с Белоруссией и ее президентом, заявил Венедиктов. “В общем, Мишустин поехал мириться”, – прокомментировал журналист визит премьера в Минск.

Из этого он делает вывод: Россия признает президентские выборы в Белоруссии, которые пройдут 9 августа. Лукашенко хочет стать главой государства в шестой раз.

После визита Мишустина в Минск в соцсетях и телеграм-каналах появились сообщения о гипертоническом кризе и даже инсульте у Лукашенко. Анонимные авторы утверждали, что белорусский лидер срочно госпитализирован. Якобы ему стало плохо после переговоров с российским премьером.

Однако пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт опровергла эти слухи. “Не дождетесь”, – прокомментировала она.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с Лукашенко едва не занял место президента Белоруссии&#55357;&#56841; pic.twitter.com/Ctochi2rxe

— Юлия Витязева (@Vityzeva) July 17, 2020

Сейчас в Белоруссии в разгаре предвыборная кампания. Конкуренцию Александру Лукашенко составят четверо кандидатов, из них две женщины – Светлана Тихановская и Анна Канопацкая.

По одним данным, рейтинг президента не превышает 3%. Но официальные цифры прочат главе государства уверенную победу. Два главных соперника Александра Лукашенко – банкир Виктор Бабарико и дипломат Валерий Цепкало – не были допущены к выборам.





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