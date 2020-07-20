 

Дамаск подвергся воздушной атаке

20.07.2020, 22:08, Новости дня

Силы ПВО Сирии открыли огонь по целям в небе над Дамаском, сообщают СМИ.

Канал «Аль-Ихбария» сообщил, что силы ПВО успешно отражают ракетную атаку, передает ТАСС.

18 июля системы ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама.

В конце июня центральные и южные районы Сирии подверглись ракетным ударам. СМИ сообщали, что удары нанесли ВВС Израиля.

За день до этого системами ПВО российской авиабазы Хмеймим были сбиты беспилотники террористов.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / На острове Кижи работает уникальный избирательный участок

03.07 / Кремль сообщил о продолжении работы над планом по восстановлению экономики

09.05 / Wall Street Journal заподозрил у Трампа «комплекс Наполеона»

23.06 / Нидерланды расследуют, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения MH17

28.06 / Захарова назвала «грязной возней» заявления о вине РФ в сносе памятника Коневу

23.05 / В администрации США собрались создать комиссию по защите традиционных ценностей

20.06 / МАУ открыла в аэропорту Борисполь лабораторию для тестирования на COVID-19

19.06 / Русский музей украсил защитные маски Малевичем

31.05 / Трамп заявил о переносе саммита G7 на сентябрь и намерении пригласить на него еще четыре страны

05.06 / В Мадриде зафиксирована вспышка коронавируса среди врачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска