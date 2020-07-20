Дамаск подвергся воздушной атаке

20.07.2020, 22:08, Новости дня

Силы ПВО Сирии открыли огонь по целям в небе над Дамаском, сообщают СМИ.

Канал «Аль-Ихбария» сообщил, что силы ПВО успешно отражают ракетную атаку, передает ТАСС.

18 июля системы ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама.

В конце июня центральные и южные районы Сирии подверглись ракетным ударам. СМИ сообщали, что удары нанесли ВВС Израиля.

За день до этого системами ПВО российской авиабазы Хмеймим были сбиты беспилотники террористов.