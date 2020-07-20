Дамаск подвергся воздушной атаке
20.07.2020, 22:08, Новости дня
Силы ПВО Сирии открыли огонь по целям в небе над Дамаском, сообщают СМИ.
Канал «Аль-Ихбария» сообщил, что силы ПВО успешно отражают ракетную атаку, передает ТАСС.
18 июля системы ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама.
В конце июня центральные и южные районы Сирии подверглись ракетным ударам. СМИ сообщали, что удары нанесли ВВС Израиля.
За день до этого системами ПВО российской авиабазы Хмеймим были сбиты беспилотники террористов.
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