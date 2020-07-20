Примет ли Хабаровск кадровую рокировку из Москвы?

20.07.2020, 22:07, Новости дня

Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края представителя Либерально-демократической партии (ЛДПР) Михаила Дегтярева, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

Предыдущий глава региона Сергей Фургал, также член ЛДПР, был арестован 10 июля по обвинению в причастности к заказным убийствам, совершенным еще в 2004-2005 годах. Фургал был депутатом Госдумы, он один из немногих губернаторов-не единороссов.

Его арест вызвал волну протестов в Хабаровске и ряде других городов региона. Массовые волнения, невиданные по размаху на Дальнем Востоке, длятся уже больше недели. По данным Рейтер, в минувшую субботу на улицы Хабаровска вышли не менее 10 000 человек, требовавших освободить избранного в 2018 губернатора. В ходе протестных акций звучат, в том числе и политические требования вплоть до отставки Владимира Путина.

Дегтяреву 39 лет, он был депутатом Госдумы двух созывов. В нынешнем созыве он возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Перед тем как назначить его на новую должность, с ним встретился Путин. В ходе беседы с президентом Дегтярев, сказал, что одной из своих первоочередных задач видит борьбу с распространением коронавируса в регионе, в котором сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. По его словам, там, в частности, не соответствует нормативам коечный фонд, накопились и другие проблему: «Только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность – более ста штук. И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству инфицированных и находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа» (цитата по газете «Ведомость»).

Политолог Дмитрий Орешкин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что такой ход Кремль был предсказуем. По его свидетельству, региональные эксперты, политики с самого начала говорили, что один из вариантов урегулирования конфликтной ситуации в крае – назначение на пост губернатора еще одного ЛДПРовца.

«У господина Дегтярева подходящий для этого случая бэкграунд, – добавил он. – Ранее он уже использовался в качестве подставного кандидата в ходе выборов московского мэра, когда состязался с Алексеем Навальным. Так что ему не привыкать».

Дегтярев участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году и занял пятое место, набрав 2,86% голосов, он входит в кадровый президентский резерв, проходил подготовку в РАНХиГС.

Это должно выглядеть компромиссом как с точки зрения Кремля, так и с точки зрения главы ЛДПР Владимира Жириновского, считает Дмитрий Орешкин. По его мнению, последний «активно вел торговлю» с тем, чтобы повысить значимость своей партии и себя лично: «А вот хабаровчан вряд ли устроит такая рокировка. Они протестовали не потому, что так любят партию ЛДПР и не любят партию «Единая Россия». Им показалось оскорбительным то, что Москва взяла и сместила Фургала, которого они сами выбрали – хорошего или плохого, тут не важно. С мнением народом никто не посчитался».

Расчет властей был не на то, что этот размен удовлетворит население, утверждает политолог. По его словам, на верху не без оснований полагают, что протест заглохнет сам по себе.

«При этом власти не решают фундаментальных проблем – проблемы развития территории. Но Кремль гораздо больше волнует проблема удержания административного контроля. А для этого технология отработана и обкатана», – резюмировал Дмитрий Орешкин.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский угрожал уходом фракции из Государственной Думы в полном составе, а также заявлял, что может вывести депутатов своей партии к следственному изолятору «Лефортово», добиваясь освобождения Фургала. Опальный губернатор до сих пор не исключен из ЛДПР

Политолог Федор Крашенинников убежден, что Жириновский на реальный конфликт с Кремлем никогда не пойдет. На его взгляд, если бы он был способен идти на серьезный конфликт с властью, его давно бы уже не было в российской системной политике.

«Там остались только люди, которые не способны ни на какой конфликт, –подчеркнул он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Жириновский может что-то громко кричать, но никаких практических шагов не предпримет. Как правильно сказал про него (Евгений) Ройзман (российский политик – В.В.), Жириновскому позволяется говорить все, что угодно, но в итоге он делает то, что ему скажут».

Жириновский не тот человек, на которого стоит возлагать хоть какие-то надежды, уверен Федор Крашенинников. Он также согласен с тем, что протесты в Хабаровске постепенно сойдут на нет.

«Они не могут выплеснуться за пределы региона. Если у жителей Хабаровска есть вполне ясные причины протестовать, то против чего конкретно протестовать жителями соседних регионов, непонятно. Давно доказано, что выводить людей под абстрактные лозунги против всего плохого, довольно бессмысленно. Это мобилизует считанные единицы. Для того, чтобы протест состоялся, нужно, чтобы у людей была четкое ощущение несправедливости и понимание того, как ее можно, хотя бы в теории, исправить», – заключил политолог.

Дегтярев назначен врио главы Хабаровского края до выборов, которые пройдут в будущем году в единый день голосования.