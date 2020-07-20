Мнение: По сколько будем скидываться?

20.07.2020, 22:01, Разное

Череда скандалов вокруг ФБК, наконец, подошла к своему логическому завершению: Навальный потерпел фиаско. Надо признать, что несмотря на бесконечные задержания и обвинения в денежных махинациях, барахтался блогер довольно-таки долго и упорно. Да что тут говорить – даже пол Европы обкатать успел! В общем, всё не просто так, да Лёха?

«Внимание, это не учебная тревога. Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией», – пишет Навальный на своём сайте, сравнивая это печальное событие с какой-нибудь распродажей и ликвидацией товаров в магазине.

Далее мы наблюдаем целый доклад о том, как много сделал ФБК для народа в своё время. Тут и «Умное голосование», и воспоминания о призывах выходить на улицу…короче говоря, получилось что-то очень милое и трепетное.

Не смог не упомянуть блогер и о своих любимых, незаменимых сотрудниках, которые, по его словам, больше всех пострадали от рук «кровавого режима»:

«Нам дорого наше название, но как я много раз говорил: ФБК это не офис и не бумажка из минюста. ФБК — это люди».

И тут же невольно хочется задать вопрос Алексею: а какие люди-то? Те самые, которых вы на деньги кинули? Или те, которые убежали сломя голову, как только поняли, что на самом деле происходит в стенах фонда?

Весь этот скучный монолог в Сети по итогу выливается в спойлер о создании нового фонда: пускай, мол, «Путин с Пригожиным подавятся, я вам таких организаций с разными юрлицами еще не одну открою!».

Ну и самая ожидаемая концовка – «дайте деняк»:



Ну что, Навальный ушёл, но обещал вернуться. Есть варианты, какое название будет у новой шарашкиной конторы?