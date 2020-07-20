 

Денисова рассказала, сколько украинцев отбывают наказание в РФ

20.07.2020, 21:49, Новости дня

За рубежом около 7 тыс. украинцев отбывают наказание в местах лишения свободы, из них 2 тыс. в России. Об этом 20 июля сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

“Среди них есть граждане – жертвы торговли людьми, которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств”, – заявила Денисова.

По указанным фактам за последние четыре года органами Нацполиции расследовалось 222 уголовных дела, отметила омбудсмен.

☝️Мала честь виступити на 20-й конференції Альянсу із протидії торгівлі людьми ОБСЄ.☝️Під час виступу наголосила, що…

Posted by Людмила Денісова on Esmaspäev, 20. juuli 2020

Ранее Денисова заявляла, что условия в российских СИЗО и колониях, где незаконно удерживают более 5 тыс. граждан Украины, не соответствуют международным стандартам обращения с заключенными. В них не проводится надлежащая санитарная обработка и нет возможности придерживаться социальной дистанции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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