 

Подсчитано сокращение численности населения Украины

20.07.2020, 21:48, Новости дня

Численность населения Украины с января по май текущего года сократилась на 116,7 тыс. человек, составив на 1 июня около 41 млн 785 тыс. 800 человек, сообщила в понедельник Государственная служба статистики страны.

По данным ведомства, существенным остается превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших приходится 48 новорожденных. За пять месяцев на Украине родились 115 тыс. 968 детей, в то время как годом ранее этот показатель составлял 126 тыс. 723. В январе – мае зафиксирована естественная убыль населения 123 тыс. 999 человек, за этот же период прошлого года убыль составила 134 тыс. 211, передает ТАСС.

При этом число приехавших в страну за пять месяцев превысило количество выехавших на 7 тыс. 341 человека.

Ранее международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократится на 68% и составить 17 млн человек. Такой расклад событий ждет не только украинцев – на 50% и больше сократится население Японии, Таиланда и Испании. Скорее всего в 2100 году количество людей старше 80 и младше 15 лет в этих странах вырастет и составит более 25%.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / В Telegram-канале Маруси Зверобой появился призыв к Зеленским “у…бывать в Израиль”. Волонтер уверяет, что аккаунт взломали хакеры

15.05 / Эпидемиолог рассказал о сроках победы над коронавирусом

09.06 / Разлившиеся под Норильском нефтепродукты попали в ледниковое озеро

12.06 / Вирусолог назвал сроки завершения первой волны коронавируса

22.05 / Больше всего случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской, Черновицкой областях и в Киеве

09.06 / Первые после перерыва матчи тура РПЛ решили посвятить врачам

11.06 / «Прошерстить пузатых буржуев» – Лукашенко поручил проверить причины увольнений в частных фирмах

11.07 / Школьникам дали льготы на билеты в Крым

08.06 / Анонсирован четырехчасовой отчет правительства перед Госдумой

24.05 / Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска