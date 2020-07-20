Подсчитано сокращение численности населения Украины

20.07.2020, 21:48, Новости дня

Численность населения Украины с января по май текущего года сократилась на 116,7 тыс. человек, составив на 1 июня около 41 млн 785 тыс. 800 человек, сообщила в понедельник Государственная служба статистики страны.

По данным ведомства, существенным остается превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших приходится 48 новорожденных. За пять месяцев на Украине родились 115 тыс. 968 детей, в то время как годом ранее этот показатель составлял 126 тыс. 723. В январе – мае зафиксирована естественная убыль населения 123 тыс. 999 человек, за этот же период прошлого года убыль составила 134 тыс. 211, передает ТАСС.

При этом число приехавших в страну за пять месяцев превысило количество выехавших на 7 тыс. 341 человека.

Ранее международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократится на 68% и составить 17 млн человек. Такой расклад событий ждет не только украинцев – на 50% и больше сократится население Японии, Таиланда и Испании. Скорее всего в 2100 году количество людей старше 80 и младше 15 лет в этих странах вырастет и составит более 25%.