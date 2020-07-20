Мнение: Поход украинской ДРГ на Зайцево

20.07.2020, 21:45, Разное

Эксклюзив для читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды".

Большое и достаточно атмосферное видео про поход украинской ДРГ на Зайцево.

На представленном фрагменте (около 40 мин), показаны попытки вытащить ранее подорвавшихся ДРГшников из 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Автор видео в итоге наступил на мину и отправился в Вальгаллу для "белых хозяев" https://colonelcassad.livejournal.com/6029397.html.

Как не трудно заметить, никто "предательски" не расстреливал "мирного эстонского медика".

Он в составе вооруженной группы поперся вытаскивать раненого ВСУшника (он позднее помер в том овраге) и в итоге наступил на мину, когда "спасательную группу" обнаружили военные ДНР.

Относительно вопросов, почему он вел себя не совсем адекватно, то в качестве возможной причины можно указать употребление наркотиков https://colonelcassad.livejournal.com/6032195.html, оборотом которых занимался покойный Илин.

Ниже, финал похождений под Зайцево.

А это уже труп оператора вытаскивают военные ДНР.

Вот такое вот "зверяче побиття" мирных украинских медиков.