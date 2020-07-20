 

Мнение: Чьи €1,9 млрд исчезли в Германии?

20.07.2020, 21:25, Разное

Handelsblatt пишет, что операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России.

Wirecard – это компания, со счетов которой испарились €1,9 млрд. 1 900 000 000 евро! Прокуратура Германии арестовала бывшего гендиректора Маркуса Брауна за завышение отчетностей о продажах и остатках средств на ее счетах. А Марсалек подозревается в манипуляциях на бирже.

Когда вскрылась «пропажа» денег, Ян Марсалек, якобы, улетел из австрийского Клагенфурта через Таллин в Минск, а уже оттуда перебрался в Россию и сейчас «находится в частном доме под Москвой под надзором российских спецслужб».

Мой старинный товарищ Павел Врублевский писшет:  Если сведения о том, что директора Wirecard скрывает ФСБ под надзором "в частном доме под Москвой" хотя-бы в части верны, то это наверное весьма комичное представление.   …Дело в том, что очень многие в незаконном игорном бизнесе, как и в букмекерке, держали счета и остатки в Wirecard банке в Германии. Мы говорим о миллиардном бизнесе….
Отсюда

Интересная версия. В общем, надо копаться… Возможно, что удастся докопаться до новой информации, в свете которой история «Фонбета» и других букмекерских компаний засверкает новыми красками….

На снимке: Ян Марсалек, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Первая мРНК-вакцина против COVID-19 хорошо переносится и вызывает выработку антител

14.06 / Мнение: Ценное мнение

06.07 / Дело MH17: суд пошел навстречу защите

23.05 / Шансы выжить были минимальны: всплыли сенсационные данные о болезни Бабкиной

15.06 / В Сети обнародовали снимки новейшей российской системы минирования

10.07 / «Всякие» – повесть, испепелённая цензурой

12.05 / Принц Гарри процитировал Меган Маркл в своем новом видеообращении

04.06 / Личное: Ксения Бородина — о расизме

05.07 / Тренер “Зенита” Сергей Семак стал дедушкой

16.07 / Samsung Galaxy A72 получит функцию оптической стабилизации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска