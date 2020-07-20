Мнение: Чьи €1,9 млрд исчезли в Германии?

20.07.2020, 21:25, Разное

Handelsblatt пишет, что операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России.

Wirecard – это компания, со счетов которой испарились €1,9 млрд. 1 900 000 000 евро! Прокуратура Германии арестовала бывшего гендиректора Маркуса Брауна за завышение отчетностей о продажах и остатках средств на ее счетах. А Марсалек подозревается в манипуляциях на бирже.

Когда вскрылась «пропажа» денег, Ян Марсалек, якобы, улетел из австрийского Клагенфурта через Таллин в Минск, а уже оттуда перебрался в Россию и сейчас «находится в частном доме под Москвой под надзором российских спецслужб».

Мой старинный товарищ Павел Врублевский писшет: Если сведения о том, что директора Wirecard скрывает ФСБ под надзором "в частном доме под Москвой" хотя-бы в части верны, то это наверное весьма комичное представление. …Дело в том, что очень многие в незаконном игорном бизнесе, как и в букмекерке, держали счета и остатки в Wirecard банке в Германии. Мы говорим о миллиардном бизнесе….

Отсюда

Интересная версия. В общем, надо копаться… Возможно, что удастся докопаться до новой информации, в свете которой история «Фонбета» и других букмекерских компаний засверкает новыми красками….

На снимке: Ян Марсалек, фотография отсюда