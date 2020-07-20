США запретили въезд в страну для жены и дочерей Кадырова

20.07.2020, 21:20, Разное

Госдепартамент США ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его жены Медни и дочерей Айшат и Карины (Хадижат), говорится в заявлении главы Госдепа Майка Помпео.

Кадырову, его жене и двум дочерям запретили въезжать в Соединенные Штаты из-за причастности главы Чечни «к серьезным нарушениям прав человека, совершенным более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни». Аналогичные ограничения в отношении Рамзана Кадырова американские власти ввели еще в 2017 году — из-за дела Магнитского.

Кроме того, Госдеп осудил «угрозы насилия со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес двух журналистов», освещавших пандемию коронавируса, а также решение российских федеральных властей «подвергнуть цензуре статьи, в негативном ключе освещавшие ответные меры правительства на пандемию».

Кадыров заявление Помпео о включении его в «черный список» прокомментировал в своем телеграм-канале: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»

Представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на решение Госдепа США заявила, что «будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем».

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