В Туркмении ужесточили санитарные ограничения

20.07.2020, 21:08, Новости дня

В Туркмении со вторника вводится ряд новых ограничений в целях профилактики инфекционных заболеваний, информирует туркменский новостной сайт Ориент.

«Ряд новых ограничений вводится в Туркменистане со вторника в целях профилактики инфекционных заболеваний», – передает РИА «Новости» сообщение портала.

Уточняется, что с 21 июля по 1 августа будет приостановлена работа крупных торговых центров и рынков для проведения санитарной обработки и обеззараживающих работ. При этом на этих торговых предприятиях продолжат работать отделы продовольственных товаров и продукции повседневного спроса.

Также в этот период будут закрыты учреждения и предприятия сферы услуг: кинотеатры, театры, парки, игровые аттракционы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, бани, химчистки и швейные ателье. Временно закроются спортивные объекты (плавательные бассейны, клубы по фитнесу и аэробике), краткосрочные платные курсы и игровые центры.

Кроме того, со вторника и до конца месяца не будут работать предприятия общественного питания – рестораны, кафе, бары, столовые и чайханы. Предприятия общепита должны будут организовать доставку заказанных блюд населению.

Помимо прочего, министерствам, ведомствам, а также учреждениям и предприятиям, независимо от форм собственности, рекомендовано поэтапно отправлять работников в трудовые отпуска.

Ранее сообщалось, что страны Средней Азии резко ужесточают карантинные меры. В то время как в РФ темпы роста заболеваемости COVID-19 существенно падают, у наших ближайших соседей на юге все происходит ровно наоборот.



