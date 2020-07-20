 

Мужчину обнаружили на кладбище живым спустя четыре месяца после похорон

20.07.2020, 20:48, Новости дня

В Египте мужчину обнаружили живым на кладбище спустя четыре месяца после церемонии его похорон, сообщили египетские СМИ.

По информации СМИ, Мохаммед Эль-Гаммаль пропал в январе этого года. Семья начала поиски мужчины, но безрезультатно. Он страдал от психического расстройства и часто уходил из дома, передает РИА «Новости».

Уточняется, что позднее семье египтянина позвонил работавший в местной больнице родственник и сообщил, что в клинику привезли труп мужчины. Почти все близкие опознали в нем Мохаммеда.

Отмечается, что у тела взяли образец ДНК, однако семья приняла решение провести похороны в конце марта, не дождавшись результатов теста.

Таким образом, через четыре месяца группа молодых людей ночью заметила блуждающего по кладбищу мужчину, который оказался пропавшим Эль-Гаммалем.

Напомним, в феврале 83-летняя жительница Украины ожила после того, как врачи районной больницы констатировали ее смерть. Тогда местный священник назвал это событие настоящим чудом, а врачи не смогли найти объяснения.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Число раненных в перестрелке на юге Москвы возросло до двух

07.06 / Полиция начала проверку видео с загоравшим в чаше Вечного огня мужчиной

19.06 / Церковь и Банк Англии извинились за связи с работорговлей

06.07 / Корабль ВМС США у берегов Китая остался с неполным боекомплектом

26.05 / Джоан Роулинг опубликует написанную более 10 лет назад сказку

22.06 / Зеленский призвал прекратить споры о Второй мировой войне

29.05 / Минфин расширяет долговой арсенал

11.06 / Косачев предупредил США об ухудшении отношений с Россией из-за новых санкций

28.05 / Шахматы. Даниил Дубов в полуфинале Lindores Abbey Rapid Challenge

21.05 / Конгресс США захотел помешать Трампу самовольно выходить из договоров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска