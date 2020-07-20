Китайская векторная вакцина от COVID-19 показала низкую эффективность у пожилых людей

20.07.2020, 20:46, Разное



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Китайские ученые опубликовали в журнале The Lancet результаты второй фазы клинического исследования рекомбинантной аденовирусной векторной вакцины против COVID-19. Само исследование было проведено в апреле, в нем участвовало более 500 человек.

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Вакцина успешно стимулировала выработку антител и Т-клеток, ученые не выявили серьезных побочных эффектов.

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Вакцина с рабочим названием Ad5-nCoV разработана на основе лишенного патогенности аденовируса. В его геном встроен ген вируса SARS-CoV-2. Аденовирус доставляет гены SARS-CoV-2 в организм человека, и к соответствующим белкам коронавируса у людей вырабатываются антитела.

Основной целью исследования было оценить реакцию иммунной системы на вакцину и определить ее наиболее подходящие дозы, которые будут использоваться в следующей фазе. Следующая, третья, фаза исследования должна будет показать, защищает ли вакцина от COVID-19 в реальной жизни.

«Вторая фаза исследования дает больше данных о безопасности и иммуногенности вакцины на более крупной группе людей, чем в первой фазе», – сказал профессор Фенг-Кай Жу (Feng-Cai Zhu) из китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, соавтор исследования.

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Это первые полные данные о клиническом исследовании китайской вакцины против SARS-CoV-2, опубликованные в научном журнале.

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Серьезных побочных действий вакцины в этом исследовании зарегистрировано не было. Основными нежелательными действиями были боль в месте инъекции, лихорадка, слабость. У 95% участников, получивших высокую дозу вакцины, ученые обнаружили выработку Т-клеток либо антител против коронавируса. В группе с низкой дозой они были обнаружены у 91% участников.

Авторы исследования указывают, что у участников, у которых был иммунитет к аденовирусу, применявшемуся для изготовления вакцины, выработка иммунитета к SARS-CoV-2 была намного хуже. Всего у 52% участников исследования был обнаружен иммунитет к аденовирусу, существовавший до вакцинации.

Чем старше люди, тем чаще у них есть иммунитет против аденовирусов. Поэтому при использовании этой вакцины хуже всего вырабатывается иммунитет у пожилых людей. Особенно страдает выработка антител.

Авторы указывают, что, пожилые люди – важнейшая группа, требующая защиты от COVID-19. Они не исключают, что людям в возрасте потребуется дополнительная вакцинация. Поможет ли это, могут показать только новые исследования.

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