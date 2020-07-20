Мнение: Отменить нельзя перенести

20.07.2020, 20:45, Разное

Читаю я Яндекс-новостях: “Президент Владимир Путин одобрил перенос «Бессмертного полка» на следующий год, передает ТАСС. Ранее такое решение приняли организаторы акции”…

И не могу нарадоваться: стало быть, в следующем году пройдут сразу два “Бессмертных полка”! Ура! А как иначе? Один – тот, который и должен был пройти в 2021 году (это же ежегодная акция); а второй – перенесенный с этого, 2020 года. Интересно, как они это организуют: один Полк за другим? Или одновременно, но параллельно? Или одновременно, но навстречу друг другу? Мне последний вариант кажется наиболее концептуальным, в духе времени.

Вообще тут получилась та же несуразица, что и с “Евровидением” – его ведь тоже, по официальным сообщениям, “перенесли” на 2021 год. Откуда по логике следует, что в будущем году должны пройти не только два “Бессмертных полка”, но и два “Евровидения” – одно 2020-го, другое – 2021 года.

Два ярких примера, что и Россией, и миром нынче правит не умная мировая закулиса, а бессмысленная повсеместная бюрократия. Бюрократ – существо принципиально безмозглое, ему главное – чтобы на бумаге все выглядело гладко. Напишешь “отменить” – вроде нехорошо, люди расстроятся; а напишешь “перенести” – вроде как утешил, “граждане довольные расходятся по домам”.

Главное, чтоб они не додумались рабочие дни, которые Путин в апреле объявил “нерабочими”, так же “перенести” на следующий год. Тогда в апреле 2021 года несчастным россиянам пришлось бы трудиться по 16 часов в сутки.