Офис президента отреагировал на обращение Кадырова к Зеленскому

20.07.2020, 20:42, Новости дня

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова не требует обязательной официальной реакции со стороны Украины, считают в Офисе президента. Заявление ОПУ 20 июля опубликовало агентство “Интерфакс-Украина”.

В ОПУ отметили, что каждый человек имеет право на любые заявления, “но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов”.

“Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение”, – отметили в Офисе президента.

На Банковой подчеркнули, что сообщение Кадырова содержит “прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений”, а они являются компетенцией президентов двух стран. Эти отношения, отметили в Офисе президента, “точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях”.

18 июля Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Telegram. Он потребовал от Зеленского “подтвердить свои извинения” за старый ролик студии “Квартал 95”, который его оскорбил. В ролике на кадры плачущего главы Чечни была наложена аудиозапись жалоб пожилого украинца на снос памятника Владимиру Ленину. Зеленский после публикации ролика извинился “перед мусульманским миром”.

“Если же нет, то вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого вы оскорбили”, – отметил глава Чечни.

Кроме того, Кадыров назвал президента Украины “нечестным и изворотливым” в своих предвыборных обещаниях по поводу войны на Донбассе. “Что мешает позвонить [президенту РФ Владимиру] Путину и объявить, что заканчиваете с гражданской войной на востоке Украины?” – заявил он.