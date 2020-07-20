Мнение: Отрешить Фургала

20.07.2020, 20:40, Разное

Путин подписал указ об отставке губернатора Фургала в связи с утратой доверия. Новым ВРИО Хабаровска стал Дегтярев, опять же из ЛДПР.

В ЛДПР заявили, что благодарны Путину за то, что Хабаровск будет сохранен как партийная вотчина ЛДПР, ну а за "чеcтное имя Фургала будут бороться до конца".

Фургал через своего адвоката заявил, что уголовное дело против него инициировали "определенные должностные лица" чтобы отрешить его от должности, и вообще, раньше его проверяли и ничего не находили, а вот сейчас вот взяли и нашли. Как тут не вспомнить незабвенное – "То что вы еще не сидите, не ваша заслуга, а наша недоработка".

Интересно, будут ли продолжаться протесты в Хабаровске за Фургала уже при свеженазначенном Дегтяреве?